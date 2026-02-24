Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Жителя Подмосковья отправили в колонию за контрабанду военной техники на Украину

Суд приговорил мужчину к трем годам колонии за контрабанду военной техники
Shutterstock

Суджанский районный суд вынес приговор жителю Подмосковья за контрабанду комплектующих военного самолета, которые могли быть вывезены на Украину. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.

Там указали, что подсудимый будет отбывать срок в колонии общего режима в течение трех лет и двух месяцев.

По данным следствия, в 2019 году житель Московской области Андрей Жуковский совместно с другими лицами незаконно продал и передал фигурантам дела три стабилизирующих парашютных системы, являющиеся составной частью катапультного кресла военного самолета.

Как сообщили в пресс-службе, в дальнейшем данные изделия были обнаружены сотрудниками таможни в багажном отделении автобуса, который следовал на Украину. Отмечается, что указанные предметы относятся к категории оборудования, которое может быть использовано при создании военной техники.

В середине января Второй Западный окружной военный суд приговорил 23-летнего младшего сержанта Романа Воробьева к 17 годам лишения свободы, признав его виновным в государственной измене.

Ранее россиянина арестовали за призывы уничтожать Москву и Санкт-Петербург.

 
Теперь вы знаете
На Дурова завели дело о терроризме. Как с Telegram и его основателем борются в России и других странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!