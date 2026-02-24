Жителя Подмосковья отправили в колонию за контрабанду военной техники на Украину

Суджанский районный суд вынес приговор жителю Подмосковья за контрабанду комплектующих военного самолета, которые могли быть вывезены на Украину. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.

Там указали, что подсудимый будет отбывать срок в колонии общего режима в течение трех лет и двух месяцев.

По данным следствия, в 2019 году житель Московской области Андрей Жуковский совместно с другими лицами незаконно продал и передал фигурантам дела три стабилизирующих парашютных системы, являющиеся составной частью катапультного кресла военного самолета.

Как сообщили в пресс-службе, в дальнейшем данные изделия были обнаружены сотрудниками таможни в багажном отделении автобуса, который следовал на Украину. Отмечается, что указанные предметы относятся к категории оборудования, которое может быть использовано при создании военной техники.

В середине января Второй Западный окружной военный суд приговорил 23-летнего младшего сержанта Романа Воробьева к 17 годам лишения свободы, признав его виновным в государственной измене.

Ранее россиянина арестовали за призывы уничтожать Москву и Санкт-Петербург.