Экс-сотрудница МВД помогла 60 мигрантам получить паспорта РФ и попала под суд

Бывшей представительнице власти из Челябинска вынесли приговор по делу о незаконной миграции. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Фигурантами дела стали бывший главный специалист-эксперт управления по вопросам миграции по региону и два ее подельника. Также участниками схемы были иные лица, но их дела рассматриваются отдельно.

По версии следствия, ОПГ изготавливала фиктивные договоры на выполнение работ, документы об образовании, свидетельства о рождении и другие бумаги.

С их помощью иностранцы участвовали в госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих в других странах. В результате мигранты получали паспорта России по упрощенной схеме. Так в страну попали не менее 60 человек.

Экс-сотрудницу МВД обвинили в получении взятки, превышении должностных полномочий и ряде других преступлений. Ее приговорили к семи годам лишения свободы, которые она проведет в колонии общего режима.

