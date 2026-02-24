Размер шрифта
В зоопарке Британии усыпили капибару и тапира, «чтобы спасти от одиночества»

Тапира и капибару усыпили в британском зоопарке, чтобы спасти от одиночества
Newquay Zoo

В зоопарке Британии усыпили капибару и тапира, «чтобы спасти от одиночества», пишет Independent.

Как сообщили представители зоопарка, девятилетняя капибара Джонсон и 20-летний тапир Эл в последние месяцы страдали от возрастных заболеваний, серьезно ухудшивших качество их жизни. Смотрители подчеркнули, что решение об эвтаназии было принято из соображений гуманности, а также с учетом сильной привязанности животных друг к другу, чтобы ни одному из них не пришлось переживать потерю партнера и изоляцию.

Новость вызвала волну откликов в социальных сетях: посетители делились воспоминаниями о животных и выражали соболезнования. Многие отмечали особую связь между Джонсоном и Элом, называя их любимцами семейных визитов.

Представители зоопарка подчеркнули, что утрата стала тяжелой для персонала, ежедневно заботившегося о животных, и заверили, что память о них сохранится как у сотрудников, так и у гостей учреждения.

Сообщение о гибели животных появилось вскоре после смены владельца зоопарка: в декабре 2025 года его купила нидерландская компанией Libéma на фоне роста эксплуатационных расходов.

Ранее обезьяна-сирота, обнимающая игрушку вместо мамы, растрогала интернет-пользователей.

 
