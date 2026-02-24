Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

ЕС грозит ввести постоянный запрет на импорт российской нефти

ЕК предложит постоянный запрет на импорт нефти из РФ после выборов в Венгрии
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) представит предложение о постоянном запрете на импорт российской нефти, однако планирует реализовать это после выборов в Венгрии. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно информации от официальных лиц Евросоюза и документу, с которым ознакомилось информагентство, Еврокомиссия внесет предложение о полном запрете импорта российской нефти 15 апреля, спустя три дня после парламентских выборов в Венгрии.

Уточняется, что такое решение было принято с таким расчетом, чтобы запрет на импорт нефти из РФ не стал ключевым фактором в предвыборной кампании Венгрии. Венгрия и Словакия категорически против введения такого запрета.

Парламентские выборы в Венгрии запланированы на 12 апреля.

ЕС уже ввел санкции на импорт российской нефти, поставляемой морским путем, однако ЕК намерена закрепить полный отказ от российской нефти в законодательстве, которое будет действовать даже в том случае, если мирное соглашение по конфликту на Украине приведет к отмене санкций со стороны ЕС.

Поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу «Дружба» прекратились с 27 января. Словакия и Венгрия считают, что в простое нефтепровода виновата Украина. Киев же утверждает, что пытается восстановить работу трубопровода.

Ранее Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой разрешить транзит российского сырья по Адриатическому трубопроводу.

 
Теперь вы знаете
На Дурова завели дело о терроризме. Как с Telegram и его основателем борются в России и других странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!