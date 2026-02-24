ЕС грозит ввести постоянный запрет на импорт российской нефти

ЕК предложит постоянный запрет на импорт нефти из РФ после выборов в Венгрии

Еврокомиссия (ЕК) представит предложение о постоянном запрете на импорт российской нефти, однако планирует реализовать это после выборов в Венгрии. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно информации от официальных лиц Евросоюза и документу, с которым ознакомилось информагентство, Еврокомиссия внесет предложение о полном запрете импорта российской нефти 15 апреля, спустя три дня после парламентских выборов в Венгрии.

Уточняется, что такое решение было принято с таким расчетом, чтобы запрет на импорт нефти из РФ не стал ключевым фактором в предвыборной кампании Венгрии. Венгрия и Словакия категорически против введения такого запрета.

Парламентские выборы в Венгрии запланированы на 12 апреля.

ЕС уже ввел санкции на импорт российской нефти, поставляемой морским путем, однако ЕК намерена закрепить полный отказ от российской нефти в законодательстве, которое будет действовать даже в том случае, если мирное соглашение по конфликту на Украине приведет к отмене санкций со стороны ЕС.

Поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу «Дружба» прекратились с 27 января. Словакия и Венгрия считают, что в простое нефтепровода виновата Украина. Киев же утверждает, что пытается восстановить работу трубопровода.

Ранее Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой разрешить транзит российского сырья по Адриатическому трубопроводу.