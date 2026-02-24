Путин потребовал максимальной концентрации от ФСБ

Путин заявил, что ФСБ должна проявлять максимальную концентрацию и собранность

Федеральной службе безопасности (ФСБ) России следует проявлять особенную концентрацию и собранность в нынешней международной обстановке. Об этом на заседании коллегии ФСБ заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Глава государства отметил, что обстановка в мире сложная, поскольку в целом ряде его регионов наблюдаются резкое обострение конфликтов.

«Проведение специальной военной операции требует от сотрудников Федеральной службы безопасности максимальной собранности и концентрации», — сказал он.

По словам российского лидера, важно в полной мере задействовать кадровый и технический потенциал ФСБ, ее оперативные и аналитические возможности для своевременной и эффективной нейтрализации потенциальных угроз, для надежной защиты национальных интересов и стабильного развития России.

Также президент заявил, что Федеральной службе безопасности вместе с другими силовыми ведомствами необходимо повысить уровень защищенности отдельных должностных лиц, в том числе представителей Минобороны РФ.

