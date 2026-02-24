Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Путин потребовал максимальной концентрации от ФСБ

Путин заявил, что ФСБ должна проявлять максимальную концентрацию и собранность
ID1974/Shutterstock/FOTODOM

Федеральной службе безопасности (ФСБ) России следует проявлять особенную концентрацию и собранность в нынешней международной обстановке. Об этом на заседании коллегии ФСБ заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Глава государства отметил, что обстановка в мире сложная, поскольку в целом ряде его регионов наблюдаются резкое обострение конфликтов.

«Проведение специальной военной операции требует от сотрудников Федеральной службы безопасности максимальной собранности и концентрации», — сказал он.

По словам российского лидера, важно в полной мере задействовать кадровый и технический потенциал ФСБ, ее оперативные и аналитические возможности для своевременной и эффективной нейтрализации потенциальных угроз, для надежной защиты национальных интересов и стабильного развития России.

Также президент заявил, что Федеральной службе безопасности вместе с другими силовыми ведомствами необходимо повысить уровень защищенности отдельных должностных лиц, в том числе представителей Минобороны РФ.

Ранее Путин назвал безусловный приоритет России.

 
Теперь вы знаете
На Дурова завели дело о терроризме. Как с Telegram и его основателем борются в России и других странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!