Путин заявил, что за большинством террористических преступлений стоят украинские спецслужбы

Число преступлений террористической направленности увеличилось, за большинством их них стоят спецслужбы Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ РФ, его слова передает «Интерфакс».

«Количество преступлений террористической направленности увеличилось и большая часть из них, как и все последние годы, безусловно, дело рук украинских спецслужб и их зарубежных кураторов», — сказал глава государства.

Президент также уточнил, что количество атак на инфраструктурные объекты, социальные и административные учреждения, жилые здания с использованием ракетных вооружений и беспилотников также выросло.

До этого Путин заявил, что страны коллективного Запада поощряли сепаратизм и терроризм на территории Российской Федерации, руководствуясь принципом «все хорошо, если это против России». По его словам, аналогичная ситуация наблюдалась, когда коллективный Запад поощрял сепаратизм в России и использовал такой инструмент борьбы, как терроризм.

Ранее Путин заявил, что взрыв у Савеловского вокзала в Москве мог стать результатом вербовки.