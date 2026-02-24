Размер шрифта
Зеленский сообщил о послании Путину

Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным
РИА Новости/AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским президентом Владимиром Путиным и отметил важность давления США и Европы на Москву для завершения конфликта. Его слова передает УНН.

Зеленский ради завершения боевых действия «выразил готовность к компромиссу и открытость к переговорам по территориальным претензиям России».

«Территориальные вопросы могут быть окончательно решены только между главами государств и правительств», — сказал он.

По словам президента, окончание конфликта зависит якобы прежде всего от давления, которое оказывается на РФ со стороны США и европейцев.

«Война закончится, когда президент США [Дональд] Трамп вместе с европейцами обуздает Путина и заставит его начать настоящие переговоры, которые принесут результаты», — добавил украинский лидер.

До этого секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что встреча президентов двух страна возможна лишь в случае подписания документов о передаче территорий России, но, по его словам, такой сценарий невозможен.

Спецпосланник США Стивен Уиткофф допускает вероятность встречи Путина и Зеленского в ближайшие недели при посредничестве Трампа.

Ранее Зеленский заявил, что Россия и США требуют вывода ВСУ из Донбасса.

 
