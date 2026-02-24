Размер шрифта
МИД: Россия предупреждает о рисках прямого столкновения ядерных держав

Захарова заявила о рисках прямого столкновения ядерных держав из-за данных СВР
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Россия предупреждает о рисках прямого столкновения ядерных держав на фоне сведений о возможной передаче Украине ядерного оружия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В контексте антироссийских высказываний и действий руководства ряда европейских стран, продолжающих подстегивать спровоцированную Западом конфронтацию в привязке к украинскому кризису, мы вновь предупреждаем о рисках прямого военного столкновения ядерных держав и, соответственно, о его потенциально тяжелейших последствиях», — говорится в комментарии дипломата.

24 февраля Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой.

По информации российской разведки, Париж и Лондон понимают, что Киев не может одержать победу в конфликте с Москвой, поэтому хотят, чтобы у Украины появилось ядерное оружие. При этом, как сообщает СВР, Великобритания и Франция хотят реализовать это таким образом, чтобы появление ядерного вооружения стало якобы результатом разработок самих украинцев.

Комментируя утверждения СВР, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нужно подготовить обращение к парламентам Франции и Британии с предложением провести парламентское расследование в отношении данной информации.

Ранее в Кремле предупредили о последствиях размещения ядерного оружия в Эстонии.

 
