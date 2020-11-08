Netflix приостановил съемки второго сезона сериала «Ведьмак»
Бернст Ю.
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Производство сериала «Ведьмак» временно остановлено из-за выявления нескольких случаев заражения COVID-19 среди членов съемочной команды, передает Deadline.
Положительные тесты на коронавирус были получены у четырех членов съемочной группы. Их изолировали от остальной команды.
После проведения дополнительных тестов в Netflix примут решение о возобновлении производства.
Первый сезон телесериала «Ведьмак» по мотивам книг польского писателя Анджея Сапковского вышел в декабре 2019 года. Премьера второго сезона ожидается в начале 2021 года.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Сериал «Ведьмак» лишился одного из центральных персонажей из-за пандемии
— Netflix показал новые доспехи Ведьмака