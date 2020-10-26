Нового Зайца из «Ну, погоди!» сравнили с главной героиней «Зверополиса»

Пользователи соцсетей сравнили перерисованного Зайца из перезапуска мультфильма «Ну, погоди» с зайкой Джуди — главной героиней мультфильма студии Disney «Зверополис» (2016).

В Twitter активно обсуждают вероятность того, что авторы нового Зайца могли вдохновляться при его создании именно Джуди. «Волк и заяц из нового «Ну погоди!» теперь очень похожи на «Зверополис». Не знаю даже, хорошо это или плохо», «Заяц, как в мультике «Зверополис», «Мальчик: смотрит «Зверополис», мужчина: смотрит перезапуск «Ну, погоди!», — пишут они.

Ранее «Союзмультфильм» показал окончательный образ Зайца из новой версии мультфильма «Ну, погоди!». В «Союзмультфильме» объяснили, что хотели найти баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классической версией анимационного сериала.

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