Нового Зайца из «Ну, погоди!» сравнили с главной героиней «Зверополиса»

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Новый заяц из мультфильма «Ну, погоди!» и заяц из мультфильма «Зверополис»... Новый заяц из мультфильма «Ну, погоди!» и заяц из мультфильма «Зверополис»...
Новый заяц из мультфильма «Ну, погоди!» и заяц из мультфильма «Зверополис»...

Пользователи соцсетей сравнили перерисованного Зайца из перезапуска мультфильма «Ну, погоди» с зайкой Джуди — главной героиней мультфильма студии Disney «Зверополис» (2016).

В Twitter активно обсуждают вероятность того, что авторы нового Зайца могли вдохновляться при его создании именно Джуди. «Волк и заяц из нового «Ну погоди!» теперь очень похожи на «Зверополис». Не знаю даже, хорошо это или плохо», «Заяц, как в мультике «Зверополис», «Мальчик: смотрит «Зверополис», мужчина: смотрит перезапуск «Ну, погоди!», — пишут они.

Ранее «Союзмультфильм» показал окончательный образ Зайца из новой версии мультфильма «Ну, погоди!». В «Союзмультфильме» объяснили, что хотели найти баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классической версией анимационного сериала.

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