«Интеллигентная, мягкая и добрая»: актриса Талызина об Ирине Скобцевой

Смерть вдовы режиссера Сергея Бондарчука Ирины Скобцевой стала печальной новостью для народной артистки РСФСР Валентины Талызиной.

В беседе с «Газетой.Ru» она назвала Скобцеву интеллигентным, мягким и добрым человеком.

«Очень печальная новость. Она была сдержанной, интеллигентной, мягкой и доброй. Очень любила своего мужа Сергея Федоровича, его творчество. Была прекрасной актрисой и женой. Конечно, она была звездой, но она этим редко пользовалась. Не зазвездилась. Ей была присуща мягкость. Она никогда не злобилась, а чувство зависти ей было чуждо», — сказала Талызина.

Актриса Ирина Скобцева скончалась во вторник, 20 октября, в возрасте 93 лет.

Среди фильмов, в которых она снималась, — «Я шагаю по Москве», «Война и мир», «Они сражались за Родину», «Мэри Поппинс, до свидания!». Всего Скобцева снялась в 80 картинах. Ее последней работой в кино стал фильм «Опасные каникулы».

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