Аэропорт Элисты возобновит обслуживание пассажиров

Международный аэропорт Элисты возобновит работу для полетов гражданской авиации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

«Международный аэропорт Элиста с 3 мая откроется для полетов гражданской авиации», — говорится в сообщении.

По данным Росавиации, воздушный порт сможет пропускать 12 взлетно-посадочных операций в час.

В сентябре 2023 года в аэропорту завершили капремонт пассажирского терминала площадью 2130 кв. м. Объект оснастили современным оборудованием систем регистрации, досмотра, обработки багажа. Также в здании улучшили навигацию для пассажиров.

Отмечается, что пропускная способность обновленного терминала выросла вдвое — до 100 пассажиров в час.

До этого международный аэропорт города Минеральные Воды в Ставропольском крае вновь начал принимать авиарейсы после проведения ремонта взлетно-посадочной полосы.

Ранее стало известно, что из-за тумана из аэропорта Норильска не могли вылететь около тысячи человек.