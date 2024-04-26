Шойгу заявил о бесперспективности нанести стратегическое поражение России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что попытки Запада нанести РФ стратегическое поражение обречены на провал, все цели СВО будут достигнуты. Его слова приводит «Интерфакс».

«Российские Вооруженные силы продолжают эффективно вести специальную военную операцию. Все ее цели будут достигнуты», — заявил глава ведомства на совещании министров обороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

По его словам, российская армия и оборонно-промышленный комплекс страны совершенствуются.

«Все попытки Запада нанести нам стратегическое поражение бесперспективны», — отметил Шойгу.

Также Шойгу анонсировал подписание двух соглашений о взаимодействии между министерствами обороны РФ и Киргизии. Соглашения будут подписаны 26 апреля в Астане. Целью соглашений станет создание правовой основы для информационного обмена и сотрудничества при оценке радиационной, химической и биологической обстановки.

Ранее Шойгу прибыл в Астану, где 26 апреля открывается совещание глав МО стран ШОС.