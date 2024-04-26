США предупредили о последствиях конфискации российских активов

Бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор предупредил, что Соединенные Штаты ждет жесткий ответ со стороны Москвы в случае конфискации российских активов. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Макгрегор указал на «жесткие заявления» Владимира Путина, Сергея Лаврова и Дмитрия Пескова по этому поводу. В связи с этим он призвал ожидать введения санкций или конфискации оставшихся в России бизнесов.

Полковник в отставке также не исключил, что Москва может увеличить стоимость энергоносителей, что негативно скажется на Европе и приведет к росту цен в США.

Накануне заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Российская Федерация рассматривает вариант понижения дипломатических отношений с Соединенными Штатами в случае практических мер по конфискации ее активов.

Он подчеркнул, что ответ России на конфискацию ее активов в странах G7 может включать контрмеры как экономического, так и дипломатического характера.

Ранее в Госдепе рассказали о проработке вариантов использования замороженных активов РФ.