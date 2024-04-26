110-летний мужчина раскрыл секрет своего долгожительства

Пенсионер из США, который дожил до 110 лет, поделился секретом долголетия. Его историю рассказало издание WNBC.

Винсент Дрансфилд родился 28 марта 1914 года, с 1945 года проживает в собственном доме в Литл-Фолс (штат Нью-Джерси). Мужчина не только полностью обслуживает себя сам, но и до сих пор водит автомобиль. Более 60 лет он проработал автомехаником, на пенсию ушел по просьбе жены.

Дрансфилд, по его словам, всегда был довольно активным в плане социальной жизни: 80 лет мужчина служил добровольцем в местной пожарной охране, какое-то время возглавляя часть.

В качестве секрета долголетия пенсионер назвал хорошее питание в молодости. Будучи юношей, он работал на молочной ферме: благодаря такой занятости он хорошо питался и пил много молока.

«Я пил молоко и хорошо ел. Думаю, что это стало хорошим стартом для поддержания моего здоровья, для крепости моих костей», — рассказал долгожитель.

Еще одной причиной своей активной старости американец назвал человеколюбие и позитивное отношение к жизни.

«Я всегда стараюсь не падать духом, даже когда что-то идет не так», — подчеркнул Дрансфилд.

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