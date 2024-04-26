В ФРГ предложили тайно передать ракеты Taurus Украине

Бывший сотрудник Министерства обороны ФРГ и советник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге предложил тайно передать ракеты Taurus Украине. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети X.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ланге отметил, что США уже использовали этот сценарий, когда поставили Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS повышенной дальности, о чем сообщалось в публикации FAZ, ссылку на которую чиновник прикрепил к своему посту.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил, что выступает против передачи ракет Taurus Украине.

31 марта глава немецкого представительства компании – производителя ракет MBDA Томас Готтшильд сообщил, что выпуск крылатых ракет Taurus в ФРГ приостановлен из-за отсутствия новых заказов от правительства. По его словам, оборонке нужны долгосрочные контракты, так как в иных случаях она не сможет «творить чудеса» и поставлять боеприпасы в короткий срок. Говоря об передаче ракет Киеву, Готтшильд отметил, что они могли бы стать «важным дополнительным компонентом в сложившейся ситуации».

Ранее в ФРГ заявили, что ВСУ смогут использовать Taurus без немецких инструкторов.