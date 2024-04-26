В Совбезе Белоруссии опровергли слухи о планах России напасть на Польшу или Прибалтику

Первый заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко назвал беспочвенными рассуждения о том, что Россия и Белоруссия якобы могут напасть на Польшу или Прибалтику. Об этом пишет ТАСС.

«Никто не собирается нападать ни на Польшу, ни на Прибалтику. Никто не собирается делать какие-то преднамеренные шаги для того, чтобы нарушить суверенитет и целостность этих стран», — отметил он.

По словам Муравейко, пока лишь сами РФ и Белоруссия подвергаются агрессивным действиям со стороны Запада. Речь идет о санкциях, закрытых границах, выстраивании забора на границе, стягивании войск на приграничную территорию, пояснил он.

В конце марта президент РФ Владимир Путин назвал «полной чушью» звучащие на Западе заявления о возможном нападении России на Польшу или Прибалтику. Подобные страшилки — это очередной способ обмануть людей и выбить из них дополнительные денежные средства, отметил глава государства.

Ранее в Белоруссии предупредили о максимальном числе западных войск у границ России.