Блинкен заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в КНР заявил, что в Вашингтоне не поддерживает независимость Тайваня. Об этом заявили в МИД Китая, передает РИА Новости.

Блинкен также заявил министру иностранных дел Китая Ван И, что США не стремятся изменить китайскую систему и не намерены вступать в конфликт с Пекином.

В свою очередь, Ван И назвал ситуацию в Тайваньском проливе спокойной, но указал на дестабилизирующее влияние извне в регионе. При этом министр напомнил, что «Тайвань был неотъемлемой частью Китая с древних времен» и Каирская декларация 1943 года предполагала возвращение Тайваня КНР после его оккупации Японией.

20 апреля палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект, предусматривающий выделение $8,12 млрд союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. Законопроект предполагает выделение $2 млрд на военную помощь Тайваню и другим ключевым союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе, и еще $1,9 млрд – на восполнение передаваемого Тайваню и другим партнерам в регионе военного имущества и оказываемых оборонных услуг.

Ранее в Китае ответили на выделение помощи США Тайваню.