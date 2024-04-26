Шойгу назвал неприемлемым размещение военных объектов США в ШОС

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал неприемлемым размещение военных объектов США на территории стран ШОС. Его слова приводит ТАСС.

«Такие намерения надо расценивать, как прямую угрозу стабильности на пространстве ШОС», — подчеркнул он.

Шойгу выразил надежду, что все участники заседания совета министров обороны ШОС едины во мнении о неприемлемости размещения на территории стран ШОС военной инфраструктуры США и их союзников.

При этом министр подчеркнул, что курс НАТО и Евросоюза на обострение отношений с РФ негативно влияет на ситуацию в зоне ответственности ШОС.

До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан продолжает поддерживать хорошие отношения с США.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. С момента основания в состав организации входят Россия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, а в 2017 году к ним присоединились Пакистан и Индия. Иран стал девятым членом Шанхайской организации сотрудничества 4 июля 2023 года, несмотря на то, что находился в наблюдателях ШОС с 2005 года. Позднее вступление объясняется невозможностью вступать в международные организации из-за санкций ООН до 2016 года.

Ранее Шойгу анонсировал скорое вступление Белоруссии в ШОС.