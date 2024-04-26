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Россиянам рассказали, как правильно выбрать автомобиль с пробегом

Fresh: подержанный пятилетний авто дешевле 2,5 млн рублей может оказаться битым

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Владельцы подержанных автомобилей используют рост спроса на авто в своих целях и пытаются продать по завышенной цене откровенный автохлам. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на директора направления автомобилей с пробегом автомобильного маркетплейса Fresh Максима Солодовника.

«Например, средняя стоимость пятилетнего авто составляет около 2,5 млн рублей, и, если продавец утверждает, что продает не битый и не затопленный автомобиль по цене существенно ниже рыночной, от покупки стоит отказаться. Также подозрение должно вызвать идеальное состояние подкапотного пространства: возможно, перед продажей его приводили в порядок, чтобы скрыть такие последствия интенсивной эксплуатации, как подтеки масла», — заявил эксперт.

Кроме того, по словам Солодовника, покупая подержанную машину, надо узнать ее историю. Например, не использовалась ли она в такси. Кроме того, надо проверить машину на угон, залоги и другие обременения.

До этого руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин заявил, что для того, чтобы распознать автомобиль после серьезного ДТП, надо посмотреть на ширину зазоров кузовных деталей. Если есть какие-то расхождения, то надо посмотреть на крепежные элементы. Если что-то демонтировалось, то на болтовых соединениях сбивается краска. После ремонта эти места подкрашивают, но все равно их будет видно.

Еще надо обратить внимание на способ нанесения шовного герметика. Нанести герметик «по-заводскому» сложно, почти невозможно. Поэтому, если есть какие-то расхождения по форме и методу нанесения, то это говорит о том, что данная деталь ремонтировалась. Машину, стоявшую на стапеле для восстановления геометрии, можно определить по следам от силовых зажимов на металлических порогах.

Ранее сообщалось, что дополнительная шумоизоляция может вызвать коррозию авто.

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