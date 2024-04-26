Шойгу напомнил об опасности ядерной катастрофы из-за обстрелов ЗАЭС

Удары украинских Вооруженных сил по Запорожской атомной станции (ЗАЭС) чреваты катастрофическими последствиями. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает «Интерфакс».

Выступая на совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Шойгу выразил тревогу продолжающимися ударами Вооруженных сил Украины по ЗАЭС. По словам министра, это может привести к катастрофическим последствиям.

Кроме того, Шойгу напомнил, что Украина может быть причастна к организации теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», совершенного в подмосковном Красногорске 22 марта.

«Все виновные в этих противоправных действиях и злодеяниях обязательно понесут заслуженное наказание, это лишь вопрос времени», — заявил министр обороны.

18 апреля Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) было проинформировано о новой попытке атаки беспилотника на учебный центр Запорожской АЭС. Это уже третий инцидент за последнее время.

19 апреля директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что Запорожская АЭС находится под угрозой ядерного инцидента со стороны Вооруженных сил Украины из-за использования боевых беспилотников. По ее словам, для предотвращения угроз ядерной безопасности и наблюдения за дронами на станции все время действует режим «активное небо».

Ранее в ООН отказались определять, кто обстреливает ЗАЭС.