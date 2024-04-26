В Совфеде высмеяли «чудо-технику» Abrams, бегущую с фронта

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что ВСУ отводят американские танки Abrams с линии фронта из-за угроз со стороны российских дронов. В своем Telegram-канале он написал, что «чудо-техника», которая должна была обеспечить перелом в сторону Украины, «помогает перелому в другую сторону».

«Что должны подумать теперь покупатели американского оружия во всем мире? Как минимум, задуматься, что они покупают и проходят ли эти вооружения проверку боем, а не просто элегантную езду на полигоне», — указал Пушков.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказались от использования американских танков M1 Abrams в зоне боевых действий из-за высокой уязвимости этих танков перед российскими дронами.

Позже эту информацию подтвердил депутат Верховной рады Максим Бужанский. Парламентарий обратил внимание, что характер конфликта изменился, военная техника «ценой в миллионы» становится легкой добычей дрона за несколько тысяч долларов. По его словам, это очевидно.

Бужанский уточнил, что «неподходящим для классического использования» стал 31 американский танк. Передача танков Abrams и Leopard проводилась с целью «хоть как-то повысить бронепаритет» украинских войск.

Ранее российский военный рассказал о трехдневной охоте за танком Abrams.