Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде высмеяли «чудо-технику» Abrams, бегущую с фронта

Пушков: «чудо-техника» Abrams бежит с фронта, обеспечивая перелом в пользу РФ

close
100%
Global Look Press

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что ВСУ отводят американские танки Abrams с линии фронта из-за угроз со стороны российских дронов. В своем Telegram-канале он написал, что «чудо-техника», которая должна была обеспечить перелом в сторону Украины, «помогает перелому в другую сторону».

«Что должны подумать теперь покупатели американского оружия во всем мире? Как минимум, задуматься, что они покупают и проходят ли эти вооружения проверку боем, а не просто элегантную езду на полигоне», — указал Пушков.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказались от использования американских танков M1 Abrams в зоне боевых действий из-за высокой уязвимости этих танков перед российскими дронами.

Позже эту информацию подтвердил депутат Верховной рады Максим Бужанский. Парламентарий обратил внимание, что характер конфликта изменился, военная техника «ценой в миллионы» становится легкой добычей дрона за несколько тысяч долларов. По его словам, это очевидно.

Бужанский уточнил, что «неподходящим для классического использования» стал 31 американский танк. Передача танков Abrams и Leopard проводилась с целью «хоть как-то повысить бронепаритет» украинских войск.

Ранее российский военный рассказал о трехдневной охоте за танком Abrams.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами