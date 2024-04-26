В Чите дали реальный срок 16-летней девушке из-за надписи на стене и постов в соцсетях

В Чите вынесли приговор девушке, которая написала на заборе антигосударственный лозунг. Об этом сообщает Chita.ru.

Осужденная училась в 9-м классе школы № 49 в Чите, имела карточку волонтера, мечтала стать журналистом и была, как отмечают преподаватели, вдумчивым подростком. Она увлекалась роком и познакомилась в соцсетях с 19-летним юношей, который разделял ее интересы, именно он вскоре станет ее «подельником». В декабре 2022 года школьницу и двух ее старших приятелей задержали сотрудники ФСБ после того, как они оставили на заборе в гаражном кооперативе антигосударственный лозунг. Граффити было небольшим и почти незаметным для окружающих, так как находилось в непроходимом месте. Однако в отношении школьницы и ее знакомого из интернета, с которым она развивала тематический паблик с антифашистским уклоном, возбудили уголовное дело о призывах к террористической деятельности и публичном оправдании терроризма, позже их имена появились в списке террористов и экстремистов.

«Они были недовольны по некоторым аспектам властью и так далее. Они были против, чтобы ребят отправляли на СВО... Когда начались поджоги военкоматов, они тоже это репостили. Опять же без призывов...У них такие взгляды были, больше коммунистические, что ли, — чтобы не было олигархов, чтобы люди были равны, а то вот сейчас у нас, мол, есть слишком богатые и слишком бедные, инвалидам чтобы помощи больше оказывалось. У них посыл-то, он такой, человеческий, нормальный. Просто вот эти все трактовочки Следственного комитета, там их почитаешь, аж жутко становится, какие они там злодеи, грубо говоря», — говорил отец девушки, ознакомившийся с записями в паблике уже после возбуждения углового дела.

В январе 2023 года молодые люди решили тайно уехать из России, испугавшись преследования, однако родителям о своих планах школьница не рассказала. Силовики задержали ее в Иркутске, а ее приятеля — в Омске. Суд назначил девочке домашний арест, но после сменил меру пресечения на запрет определенных действий, чтобы обвиняемая могла вернуться в 10-й класс. Однако уже через пару месяцев ее заключили в СИЗО из-за опоздания домой на несколько часов с юбилея матери.

Адвокат девочки отмечал, что она попала под влияние своего старшего товарища и оказалась не в то время не в том месте. Ее родители уверены, что произошедшее явилось результатом неокрепшей детской психики, подростковых максимализма и тяги к бунтарству.

«Я отталкиваюсь от того, что у нас вроде как свобода слова. Никакого по факту криминала они не сделали, но в связи с событиями вокруг СВО и по незнанию всех последствий, насколько все очень-очень строго... Они, естественно, этого бы абсолютно ничего вообще не делали. Ну а тут еще и юношеский максимализм и так далее», — пояснял отец.

Он надеялся, что в качестве наказания его дочери назначат штраф, защитник рассчитывал на условный срок, однако 23 апреля суд лишил несовершеннолетнюю свободы на 3,5 года. Семья школьницы намерена обжаловать приговор. По некоторым данным, это первое подобное наказание, вынесенное в отношении подростка, в истории судебной практики.

Ранее публиковавшую в соцсетях антивоенные посты россиянку обвинили в приготовлении к госизмене.