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Россиянам рассказали, в каком случае надо отказаться от термобелья

Эксперт «Спортмастера» Суханов посоветовал надевать термобелье при беге весной

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Shutterstock/FOTODOM

Эксперт «Спортмастер PRO» Дмитрий Суханов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, стоит ли любителям пробежек на улице отказываться от термобелья весной и не приведет ли его наличие к перегреву во время тренировок.

«Погода в разных регионах может отличаться, но спешить снимать термобелье не стоит: из личного опыта рекомендую делать это только при температуре +5 °C и выше», — сказал Суханов.

Также эксперт отметил, что погода весной бывает весьма переменчивой, что вводит в заблуждение неопытных легкоатлетов. Суханов посоветовал с осторожностью заменять зимние элементы одежды для бега на весеннюю экипировку и делать это постепенно.

«Рекомендуемый комплект — это термобелье, лонгслив, брюки и ветровка. Если на улице дождь или снег, вместо ветровки нужно надеть куртку с мембраной — она хорошо защитит от осадков», — посоветовал эксперт «Спортмастер PRO».

Ранее были названы регионы России, наиболее подходящие для хайкинга.

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