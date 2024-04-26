Жителю Татарстана, который собирался воевать на стороне Украины, вынесли приговор

Военный суд в Москве вынес приговор жителю Татарстана, который собирался воевать против Вооруженных сил России и попался на границе с Украиной. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по Белгородской области.

По данным следствия, в сентябре 2023 года в пресс-службе рассказали, что 29-летнего жителя Альметьевска задержали в Белгородском районе. Мужчина хотел пересечь границу, перейти на сторону ВСУ и участвовать в военных действиях в составе легиона «Свобода России» (организация запрещена в России).

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину. На него возбудили уголовное дело за госизмену и участие в деятельности террористической организации.

В итоге Второй Западный окружной военный суд признал подсудимого виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, заключили в ФСБ.

До этого Второй Восточный окружной военный суд приговорил 26-летнего жителя Бурятии к десяти годам лишения свободы за госизмену, участие в деятельности террористической организации и оправдании терроризма.

Ранее в Чите дали реальный срок 16-летней девушке из-за надписи на стене и постов в соцсетях.