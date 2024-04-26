Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жителю Татарстана, который собирался воевать на стороне Украины, вынесли приговор

ФСБ: житель Татарстана, собравшийся воевать на стороне ВСУ, получил девять лет

close
100%
Freepik.com

Военный суд в Москве вынес приговор жителю Татарстана, который собирался воевать против Вооруженных сил России и попался на границе с Украиной. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по Белгородской области.

По данным следствия, в сентябре 2023 года в пресс-службе рассказали, что 29-летнего жителя Альметьевска задержали в Белгородском районе. Мужчина хотел пересечь границу, перейти на сторону ВСУ и участвовать в военных действиях в составе легиона «Свобода России» (организация запрещена в России).

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину. На него возбудили уголовное дело за госизмену и участие в деятельности террористической организации.

В итоге Второй Западный окружной военный суд признал подсудимого виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, заключили в ФСБ.

До этого Второй Восточный окружной военный суд приговорил 26-летнего жителя Бурятии к десяти годам лишения свободы за госизмену, участие в деятельности террористической организации и оправдании терроризма.

Ранее в Чите дали реальный срок 16-летней девушке из-за надписи на стене и постов в соцсетях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами