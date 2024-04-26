Путину доверяет большинство опрошенных россиян

Доверие президенту РФ Владимиру Путину выразили 79% россиян, следует из данных опроса Фонда «Общественное мнение».

«О доверии Владимиру Путину заявили 79% россиян (минус 3 п.п. за неделю)», — говорится в исследовании.

По мнению 80% опрошенных, президент хорошо выполняет свою работу.

Что касается правительства, то положительную оценку их работе дали 55% участников исследования (минус 4 п.п.). Более половины (55%) заявили, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо.

Опрос проводился 19-21 апреля среди 1,5 тысячи россиян.

Согласно недавнему исследованию ВЦИОМ, около 90% россиян считают Путина волевым политиком. Среди прочих выдающихся черт российского лидера граждане выделили мудрость, честность, порядочность и уважение к мнению других.

Накануне президент России заявил, что кадровые службы в государственных или правоохранительных органах должны исходить из деловых качеств людей при приеме на работу. По словам российского лидера, никто не отвечает за действия членов семьи, и главное — качества самого человека.

Ранее Лавров назвал «выстраданным» недоверие Путина к Западу.