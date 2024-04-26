У жителя Пермского края, за сутки обокравшего семь магазинов, нашли наркотики

В Пермском крае будут судить мужчину, который был задержан за кражи и попался с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

В январе ранее неоднократно судимый 29-летний житель Краснокамска был замечен в поселке Юго-Камский, он бегал из одного супермаркета в другой, что-то пряча в карманах куртки. Его остановили сотрудники уголовного розыска и попросили документы, во время проверки гражданин нервничал и оглядывался на припаркованный неподалеку автомобиль. Полицейские решили проверить салон и нашли там различные продукты питания, алкоголь и средства личной гигиены.

Чуть позже мужчина признался в совершении нескольких краж. Он рассказал, что в течение дня он посетил семь супермаркетов в четырех населенных пунктах Пермского округа, общий ущерб составил свыше 15 тыс. рублей. На местного жителя возбудили дело о двух кражах и пяти мелких хищениях. При себе у задержанного нашлись два пакета с наркотическим веществом общей массой 0,232 грамма. Так он стал фигурантом дела о незаконном приобретении и хранении наркотических средств.

Ранее в Твери поймали серийного вора, который похищал продукты из одного и того же магазина.