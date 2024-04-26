«Овечкин побьет рекорд Гретцки»: легендарный пловец Чупков — о жизни после спорта и любимых командах Пловец Чупков заявил, что ЦСКА навяжет борьбу «Зениту» за чемпионство

Призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков рассказал «Газете.Ru», что наполняет его жизнь радостью и смыслом после приостановки карьеры в 26 лет, оценил шансы своего любимого ЦСКА в чемпионате России и выразил уверенность, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

О жизни после карьеры

— В апреле 2023 года вы неожиданно для многих приостановили карьеру в возрасте 26 лет. Что сподвигло вас на такое решение?

— Не хотелось бы это комментировать, пусть это останется моим решением.

— Ранее вы уже завершали карьеру в возрасте 24 лет в 2021 году после Игр в Токио, но осенью того же года вернулись в спорт. Есть ли шанс, что вы снова вернетесь?

— Я не планирую так надолго.

— После приостановки карьеры вы нашли себя в тренерской деятельности?

— Именно тренерской деятельностью в целом не занимаюсь, но провожу мастер-классы, приезжаю на открытые уроки и встречи с учениками.

— Теперь вы организуете с Евгением Петрухиным соревнования #НАСТАРТ для любителей плавания всех возрастов. Как пришла идея таких соревнований?

— Идея пришла еще давно, мы очень хотели сделать не просто соревнования, а целый водно-спортивный праздник, где себя могут попробовать новички в атмосфере крупного спортивного события. Женя давно работает в сфере детского спорта и образования, очень тонко чувствует запрос детей и молодежи, делая для них классные современные праздники, которые сейчас собирают тысячи участников.

— Какие у вас дальнейшие планы на развитие вашей школы плавания и ваших соревнований? Планируете выходить на международный уровень?

— Школа плавания №1 — это место, где дети и взрослые могут обучиться азам плавания в комфортной обстановке и в своем темпе. У нас уже более 40 филиалов в Москве, и мы планируем продолжать развиваться. Так как у нашей команды большой опыт и компетенции в сфере обучения плаванию, педагогике и психологии, то мы хотим продолжать концентрироваться на обучении плаванию детей. Хотим продолжить открывать секции по плаванию в общеобразовательных школах и детских садах, как уже делаем это более пяти лет.

— Планируете ли сотрудничать со Всероссийской федерацией плавания, может быть, помогать организовывать соревнования с участием членов сборной России?

— Хотелось бы, будем пробовать по максимуму.

— После завершения карьеры в 2021 году вы говорили, что устали от спортивной жизни — сборов и тренировок. Сейчас вас наполняет радостью работа в спорте?

— Я имел в виду физическую усталость: все-таки это большая физическая нагрузка на протяжении многих лет. Сейчас же я организую мастер-классы и спортивные выезды для учеников и делюсь опытом, это меня наполняет радостью и смыслом.

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О футболе

— Вы являетесь давним болельщиком ЦСКА во всех видах спорта. Как оцените выступление футбольной команды в этом сезоне?

— Хотелось бы конечно больше побед, но это спорт, всегда с командой!

— Сможет ли ЦСКА в ближайшие годы навязать борьбу «Зениту» за чемпионство?

— Конечно, сможет, в спорте нет ничего невозможного.

— Вы называли Игоря Акинфеева лучшим вратарем России. На ваш взгляд, появились ли у него конкуренты?

— Илья Помазун — вратарь ЦСКА, который играет сейчас в аренде в «Урале». Он достаточно хорошо себя показывает в играх.

— Баскетбольный ЦСКА уволил главного тренера Райковича перед стартом плей-офф Единой лиги ВТБ. Удивило ли вас это решение?

— Кадровые перестановки всегда есть и будут в игровых видах спорта, так что хочется чтобы команда побеждала чаще, наше дело болеть и поддерживать ребят.

— За ЦСКА выступают и многие талантливые фигуристы. Следите ли вы за этим видом спорта?

— В целом не очень сильно слежу. Из фигуристов знаю Александра Энберта, несколько раз пересекались с ним на спортивных мероприятиях.

— Вы говорили, что ваш любимый футболист — Криштиану Роналду. Почему он, а не Лионель Месси?

— Всегда симпатизировал «Манчестер Юнайтед» и «Реалу», а Криш был лидером этих команд. Он всегда делал невозможное возможным, плюс у меня вызывает симпатию само отношение спортсмена к своему образу жизни, к упорной работе на тренировках.

— Следите ли за успехами Роналду в Саудовской Аравии?

— Да, видел несколько матчей.

— Лига чемпионов вошла в свою решающую стадию. Какие у вас ожидания от полуфинальных противостояний «Бавария» — «Реал» и «Боруссия» — «ПСЖ»?

— Думаю, что нас ждут шикарные матчи. Я всегда за красивый футбол и уверен, что эти команды нам его покажут.

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О НХЛ

— Вы рассказывали, что много лет болеете за «Питтсбург». Какие впечатления оставил этот сезон команды?

— Конечно, печалит, что команда снова не смогла пробиться в плей-офф, но в целом состав неплохой. Хочется верить, что команда скорее встанет на ноги и будет выглядеть посильнее.

— Как оцените игру Евгения Малкина и Сидни Кросби в этом сезоне?

— Они стабильно выступают из года в год.

— Александр Овечкин с трудом пробился в плей-офф НХЛ вместе с «Вашингтоном». Какие у вас ожидания от его противостояния с «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в первом раунде плей-офф?

— Это будет классная серия, а кто пройдет дальше — пока вопрос. Ожидания высокие, хочется поскорее узнать, кто выйдет в следующий раунд!

— Верите, что Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ?

— Безусловно, верю. Он двигается маленькими шагами сейчас в этом направлении, и сомнений нет, что он добьется этого рекорда (сейчас на счету Овечкина 853 гола, а у Гретцки — 894. — «Газета.Ru»).