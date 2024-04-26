Россияне рассказали, чем займутся в майские праздники

Чуть больше 40% россиян собираются провести майские праздники дома, выяснили аналитики сервиса «Банки.ру». С результатами исследования ознакомилась «Газета.Ru».

Каждый пятый житель РФ планирует провести майские каникулы на даче или на природе. В поездку по стране отправятся 8% россиян, еще 3% запланировали путешествие в страны дальнего зарубежья, а 2% — по СНГ.

Между тем 18% респондентов рассказали, что не будут отдыхать в эти дни, а проведут их за работой. Остальные признались, что пока не решили, чем займутся.

Большая часть россиян (59%) готовы потратить на отдых в майские каникулы менее 10 тыс. рублей. Еще 21% намерен уложиться в бюджет от 10 до 30 тыс. рублей. Потратить свыше 100 тыс. рублей планируют лишь 8% респондентов. Основные расходы россияне закладывают на продукты и напитки. Для путешественников дороже всего обойдутся билеты и проживание.

В опросе приняло участие порядка 1,5 тыс. человек из всех регионов России.

До этого стало известно, как россияне готовятся к увеличению трат на майских праздниках. Выяснилось, что каждый четвертый житель РФ заранее создает финансовую «подушку» к долгим выходным в связи с увеличением трат в это время года.

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