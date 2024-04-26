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В Минобороны опровергли наличие у России планов нападать на страны НАТО

Шойгу: РФ никогда не угрожала НАТО и не имела планов нападать на страны альянса

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия никогда не планировала нападать на страны Североатлантического альянса (НАТО), а в ходе специальной военной операции она обеспечивает защиту интересов своих людей на исторических территориях. Об этом пишет РИА Новости.

«Российская Федерация никогда не угрожала НАТО. У нас нет ни геополитических, ни военных интересов нападать на государства блока. Мы просто защищаем своих людей на наших исторических территориях», — подчеркнул глава Минобороны РФ в ходе совещания министров обороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое проходит в Астане.

По словам Шойгу, Россия всегда делала все возможное для того, чтобы сохранить стратегическую стабильность и баланс сил в мире.

При этом военные НАТО вплотную подошли к границам РФ, создавая для Москвы дополнительные угрозы безопасности, отметил министр. Он добавил, что стремление США сохранить «глобальное доминирование» и навязать свои правила независимым государствам приводит к обострению международной обстановки.

Ранее Путин назвал чушью заявления о возможности нападения РФ на Польшу или Прибалтику.

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