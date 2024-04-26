Зарема: для ЦСКА ничья — отличный результат, для «Спартака» — провал

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова иронично оценила результат матча перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором красно-белые сыграли вничью со столичным ЦСКА. Ее слова приводит Sport24.

«Для Федотова, учитывая последние трансферные окна ЦСКА и состав футболистов, который был в его распоряжении на дерби, ничья — отличный результат. А для «Спартака» — провал. Забавно, что медиа «Спартака» выискивает рекорды в каждой ничьей. Оказывается, это лучшая подобная серия клуба за последние 17 лет», — заявила Салихова.

После этого матча красно-белые набирают 39 очков и сравниваются с идущими на пятом месте «Крыльями Советов». ЦСКА с 38 очками идет следом.

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. Сине-бело-голубые в 21-м туре уступили «Рубину» 0:2. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

Ранее Вячеслав Колосков отказался назвать футболом матч между ЦСКА и «Спартаком».