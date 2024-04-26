Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы семь способов привести машину в порядок к лету

Fit Service: после весны автомобиль важно почистить от дорожной пыли и грязи

close
100%
Константин Чалабов/РИА «Новости»

На кузове автомобиля может появиться коррозия из-за воздействия влаги и грязи зимой и весной, поэтому машина нуждается в соответствующем уходе перед наступлением летнего сезона. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на совладельца автосервиса и детейлинг-центра Fit Service Евгения Евтеева.

«Во время эксплуатации на автомобиль летит дорожная пыль и грязь, которые являются абразивом. В составе дорожной пыли часто не только песок, химические реагенты, но и металлическая стружка. Она появляется, например, от эксплуатации тормозных колодок. Все это попадает на лакокрасочное покрытие авто, портит покрытие», — пояснил он.

При этом Евтеев отметил, что существуют способы защитить кузов от повреждений после суровой зимы и пыльной весны. В первую очередь — это очистка подкапотного пространства, поскольку грязь на блоке цилиндров может нарушить температурный режим работы двигателя. На втором месте по важности — тщательная очистка дренажей в моторном отсеке, которую надо проводить не менее раза в года. По словам эксперта, не стоит забывать и про мойку радиаторов. Из-за грязи они не могут отводить и рассеивать тепло от мотора.

После этих манипуляций Евтеев посоветовал зафиксировать результат консервантом и почистить кузов от металлических вкраплений, колодочной пыли, битума и смолы. Затем можно помыть стекла и зеркала специальным составом от водного камня (кальция). В заключении эксперт добавил, что после зимы и весны важно провести химчистку салона.

До этого россиянам рассказали, почему после мойки машины можно ослепнуть и стать бесплодным. Дело в том, что многие производители автохимии для удешевления производства используют разновидность этанола, метиловый или изопропиловый спирты. При распылении по стеклу жидкость стекает и попадает в воздухозаборники, а пары спиртов — в салон машины, оседая на стеклах, различных поверхностях и в конце концов на стенках легких человека. После поездки в «чистой» машине водители и пассажиры жалуются на головокружение, тошноту, головную боль.

Ранее россиянам рассказали, как правильно выбрать автомобиль с пробегом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами