Названы семь способов привести машину в порядок к лету

На кузове автомобиля может появиться коррозия из-за воздействия влаги и грязи зимой и весной, поэтому машина нуждается в соответствующем уходе перед наступлением летнего сезона. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на совладельца автосервиса и детейлинг-центра Fit Service Евгения Евтеева.

«Во время эксплуатации на автомобиль летит дорожная пыль и грязь, которые являются абразивом. В составе дорожной пыли часто не только песок, химические реагенты, но и металлическая стружка. Она появляется, например, от эксплуатации тормозных колодок. Все это попадает на лакокрасочное покрытие авто, портит покрытие», — пояснил он.

При этом Евтеев отметил, что существуют способы защитить кузов от повреждений после суровой зимы и пыльной весны. В первую очередь — это очистка подкапотного пространства, поскольку грязь на блоке цилиндров может нарушить температурный режим работы двигателя. На втором месте по важности — тщательная очистка дренажей в моторном отсеке, которую надо проводить не менее раза в года. По словам эксперта, не стоит забывать и про мойку радиаторов. Из-за грязи они не могут отводить и рассеивать тепло от мотора.

После этих манипуляций Евтеев посоветовал зафиксировать результат консервантом и почистить кузов от металлических вкраплений, колодочной пыли, битума и смолы. Затем можно помыть стекла и зеркала специальным составом от водного камня (кальция). В заключении эксперт добавил, что после зимы и весны важно провести химчистку салона.

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