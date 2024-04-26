Адвокаты экс-замминистра обороны Иванова обжаловали его арест

Защита обжаловала арест бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщил ТАСС адвокат Денис Балуев.

По его словам, защита экс-замминистра подала апелляционную жалобу на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

Иванова задержали 23 апреля по подозрению в получении взятки в размере не менее 1 млн рублей. О задержании доложили президенту РФ Владимиру Путину, также заранее был проинформирован министр обороны Сергей Шойгу. При этом в день задержания чиновник присутствовал на заседании коллегии Минобороны.

24 апреля суд арестовал Иванова – его отправили в СИЗО до 23 июня. По данным суда, в деле есть и второй фигурант, друг Иванова Сергей Бородин. Как полагает следствие, они вступили в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных работ для нужд военного ведомства.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Иванов находился «в оперативной разработке» давно, а материалы дела основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий. По данным «Ленты.ру», ФСБ собирала материалы на Иванова в течение пяти лет.

Подробнее о деле Иванова — в материале «Газеты.Ru».

Ранее следователи заявили о возможной причастности Тимура Иванова к другим преступлениям.