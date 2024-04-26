Шойгу обвинил США в целенаправленном затягивании конфликта на Украине

Конфликт на Украине создан Соединенными Штатами, сегодня Вашингтон целенаправленно его затягивает. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании глав Минобороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает «Интерфакс».

По его словам, то, что США затягивают украинский конфликт, доказывает стремление Запада всеми способами сохранить глобальное доминирование и навязать свой диктат независимым странам.

До этого командующий американскими сухопутными войсками в Европе генерал Дэррил Уильямс в беседе с газетой The New York Times заявлял, что учения НАТО в Европе фактически проводятся против Российской Федерации.

Комментируя эти учения, Шойгу отмечал, что в Германии на базе объединенного европейского командования Вооруженных сил США развернут штаб «Группы содействия безопасности Украины».

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Россия может атаковать страны НАТО, если победит в конфликте на Украине.