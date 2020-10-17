Умер заразившийся коронавирусом экс-директор «Ленфильма» Виталий Аксенов

В Санкт-Петербурге на 90-м году жизни скончался экс-директор «Ленфильма», режиссер Виталий Аксенов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе киностудии «Ленфильм».

Ранее Аксенова госпитализировали с коронавирусом в одну из больниц. Врачи диагностировали, что у него нетяжелая форма болезни. Режиссеру даже стало лучше и его перевели из реанимации в обычное отделение за два дня до кончины.

«Виталий Аксенов скончался в больнице», — сказали в киностудии.

Точная причина смерти Аксенова не называется.

При Аксенове в павильонах «Ленфильма» снимали такие фильмы, как «Зимняя вишня», «Мой друг Иван Лапшин», Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Двадцатый век начинается». Он считается заслуженным деятелем искусств Российской Федерации (2008) и является режиссером-постановщиком более 30 фильмов и сценаристом свыше 10 картин.