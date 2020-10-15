Конкин на допросе изложил свою версию гибели дочери

Представительница Владимира Конкина Юлия Нитченко в беседе с «Московским комсомольцем» рассказала, как прошел допрос актера.

Следователь допрашивал Конкина в связи с гибелью его дочери в бассейне одного из московских фитнес-центров в сентябре этого года. По словам Нитченко, допрос шел шесть часов. «По словам потерпевшего, у них не было конфликтов с дочерью. Наоборот, Конкин постоянно поддерживал Софию», — утверждает она.

Также, сообщила Нитченко, ее доверитель рассказал, что был возмущен, когда узнал, что София и ее сожитель сдавали без его ведома квартиру в Химках, поскольку недвижимость была куплена специально для Софии. Кроме того, Конкин изложил следствию свою версию гибели дочери. «Это версия конфликта в самом фитнес-клубе. Ведь личности других посетителей бассейна и сауны, находившихся в тот злополучный вечер рядом с Софией, не исследованы в полной мере, а, судя по видеозаписи из телефона девушки, она там была не одна», — сказала Нитченко, пояснив, что на записанном Конкиной в фитнес-центре видео видна мужская голова в воде.

Дочь актера Владимира Конкина София попала в реанимацию с диагнозом «утопление» после посещения бассейна. В ночь на 24 сентября она скончалась.

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