Актрису Ольгу Тумайкину ограбила домработница
Александра Лисица
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Актрису Ольгу Тумайкину ограбила домработница, сообщает «Московский комсомолец».
Уроженку Украины актриса театра Вахтангова наняла в 2019 году для работы в своем доме в Новой Москве. После этого из дома стали пропадать украшения и подарки — серьги, перстни, парфюмерия, подаренные руководителем Следственного комитета России часы. В октябре 2020 года домработница заявила, что уезжает домой, и перестала отвечать на звонки. Тогда Тумайкина решила написать заявление об исчезновении драгоценностей в полицию.
Сумму ущерба актриса оценила в 780 тыс. руб.
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