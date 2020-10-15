Актрису Ольгу Тумайкину ограбила домработница, сообщает «Московский комсомолец».

Уроженку Украины актриса театра Вахтангова наняла в 2019 году для работы в своем доме в Новой Москве. После этого из дома стали пропадать украшения и подарки — серьги, перстни, парфюмерия, подаренные руководителем Следственного комитета России часы. В октябре 2020 года домработница заявила, что уезжает домой, и перестала отвечать на звонки. Тогда Тумайкина решила написать заявление об исчезновении драгоценностей в полицию.

Сумму ущерба актриса оценила в 780 тыс. руб.

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