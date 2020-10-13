Собчак ответила на данные о выявленном у нее COVID-19 строчкой из песни Земфиры
Ника Пикекатлет
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Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала появившиеся о том, что у нее обнаружили новый тип коронавируса COVID-19. Об этом она написала на своем Telegram-канале.
Она выразила мнение, что эти данные были распространены из-за «дефицита новостей на канале».
«Может все таки вернемся к «сенсациям» что я беременна?», — написала Собчак.
После этого она переделала строчку из песни Земфиры «СПИД»: «А у меня — СПИД, и значит мы умрем».
В конце телеведущая пожелала всем «ковидного настроения» и прикрепила ролик с танцующим президентом США Дональдом Трампом.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что у Собчак был выявлен коронавирус.
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