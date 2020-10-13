Познер призвал россиян «не ждать барина»

Телеведущий Владимир Познер во время своей передачи на Первом канале призвал россиян объективнее относиться к требованиям начальства, сообщает РИА «Новости».

Он рассказал, как недавно увидел машину рядом со знаком «Стоянка запрещена». На его замечание водитель ответил, что «ждет шефа». «Ну, Владимир Владимирович, у нас так в России...» — процитировал Познер водителя, объяснившего, почему его «шеф» не может пройти 100 метров до машины. «У нас ведь никто не подойдет к этой машине и не скажет: «Почему вы тут стоите?». А во многих странах не только подойдут, но и вызовут полицию», — цитирует Познера РИА «Новости». Познер высказал надежду, что у россиян рано или поздно пропадет ощущение «Я барина жду». «Я вряд ли доживу до этого дня, но надеюсь, что вы — доживете», — поделился размышлениями он.

Ранее 86-летний телеведущий раскритиковал граждан, не соблюдающих масочный режим.

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