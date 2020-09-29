Disney раскритиковали за темнокожую фею Динь-Динь

Пользователи соцсетей раскритиковали студию Disney за возможный выбор темнокожей актрисы Яры Шахиди на роль феи Динь-Динь в ремейке «Питера Пэна».

В Twitter они выражают мнение, что девушку выбрали на роль из-за расы, а не из-за талантов. «Я любила Белль, Ариэль и Динь-Динь с детства. Белль в фильме была прекрасна, но моя мечта увидеть Ариэль и Динь-Динь на большом экране разрушена», «Пускай теперь Райан Гослинг сыграет Мартина Лютера Кинга», «Это чересчур, это не инклюзивность, а насилие. Они думают, что они такие инклюзивные, но никогда афроамериканец не сыграет Тарзана», «Что дальше — «101 далматинец» с немецкими овчарками», — пишут в сети.

Ранее СМИ сообщили, что 20-летняя звезда «Повзрослевших» Яра Шахиди сыграет в ремейке «Питера Пэна» вместе с Джудом Лоу и дочерью Миллы Йовович.

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