В Иране пришли к консенсусу в выборе верховного лидера страны

Совет экспертов достиг консенсуса по выбору верховного лидера Ирана. Об этом заявил член этой ассамблеи Мохаммад-Мехди Мирбагери, сообщает агентство Mehr.

Он отметил, что членами совета за эти дни было приложено максимум усилий, чтобы определится с кандидатом.

«Слава Богу, сформировано твердое и единодушное мнение, которое представляет собой мнение большинства», — отметил он.

По словам Мирбагери, остались небольшие препятствия, которые необходимо будет разрешить в ближайшее время.

До этого секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Али Лариджани заявил, что Соединенные Штаты Америки стремились посеять хаос в Иране, чтобы впоследствии разделить республику на части. Он отметил, что США просто «не знают Ближний Восток».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

