Ивлееву в Африке укусила муха цеце

Телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала в Instagram, что на съемках в Африке ее укусила муха цеце.

«У меня пошла то ли аллергия, то ли сыпь по всему телу и все страшно начало чесаться», — написала она.

Ивлеева добавила, что после приняла лекарство, и сыпь стала уменьшаться. Она уточнила, что сопровождавший группу гид сказал, что укус этого вида не опасен.

Инцидент произошел на съемках программы «Орел и решка». Девушка не заметила муху и села на нее.

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