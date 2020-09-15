Звезда «Уральских пельменей» написала книгу про взаимоотношения с мужчинами

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова написала книгу под названием «Не говори мужчинам «НЕТ!»», передает РИА «Новости».

В этой книге Михалкова вспоминает друзей, наставников и возлюбленных.

«Мужчины, как пуговки, стягивают ткань пространства по фасону времени в один прекрасный наряд жизни женщины», — цитирует агентство Михалкову.

По словам актрисы, она хотела рассказать, какую роль в ее жизни играли «мальчишки, парни, мужчины и седовласые старцы — из «Уральских Пельменей», зрителей, политиков и просто случайных встречных».

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