Наташа Королева ответила на слухи об измене Тарзана

Певица Наташа Королева ответила на слухи о возможной изменой ее супруга Сергея Глушко, выступающего под псевдонимом Тарзан.

У себя в Instagram она опубликовала заявление собственной пресс-службы.«По факту предумышленного проникновения в дом, мошенничества и незаконного сбора личной информации с целью дальнейшего шантажа и распространения в СМИ заведомо ложных сведений, оба были вынуждены были обратиться в полицию», — процитировала пресс-службу артистка, попросив журналистов не публиковать информацию о ее семье, полученную незаконным путем. По словам Королевой, достоверная информация будет предоставлена позже.

Ранее СМИ сообщили, что дом Королевой и Глушко ограбили, пока певица находилась на отдыхе. Анонимные источники заявляли, что это сделали неизвестные девушки, одной из которых приписали роман с Глушко.

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