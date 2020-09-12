В Союзе архитекторов заявили, что не собираются «взрывать Мавзолей и выносить Ленина»

Глава Союза архитекторов России Николай Шумаков объяснил идею конкурса концепций по реиспользованию Мавзолея В. И. Ленина.

По его словам, организация собирает банк предложений на дальнейшее использование Мавзолея и не предлагает «сейчас выносить Ленина никуда».

«Главное — люди не должны понять, что мы предлагаем вынести Ленина. Коммунисты, конечно, будут категорически против. При этом условия конкурса никто читать не будет, но зато дойдет слух, что выносим Ленина, взрываем Мавзолей», — рассказал Шумаков «Подъему».

Он добавил, что тема конкурса очень интересная и ее нужно касаться.

Ранее Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию по реиспользованию Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади. Подать заявку на конкурс можно до 19 октября. Победитель станет известен 13 ноября. На конкурс уже отреагировал лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, который назвал его «провокационной инициативой».

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