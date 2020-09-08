Дмитрий Певцов был выписан из больницы в Коммунарке

Народного артиста России Дмитрия Певцова выписали из больнице в Коммунарке, куда он был доставлен с воспалением легких. Об этом он написал в своем Instagram.

«Спасибо! И низкий поклон всем, кто трудится в ГКБ №40 пос. Коммунарка! От лица моей семьи и моего организма — троекратное ура! «Гвозди бы делать из этих людей…», — написал артист.

Ранее Певцов получил диагноз дыхательная недостаточность. Его тест на коронавирус при поступлении в больницу показал отрицательный результат.

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