Психиатр предупредил об опасном последствии просмотра ускоренных видео

Привычка смотреть видео и слушать аудиозаписи в ускоренном режиме может негативно влиять на мозг, способствуя развитию забывчивости. Об этом предупредил психиатр Талес Альберто (Больница Samaritano Paulista, Бразилия) в интервью изданию Metropoles.

По словам специалиста, при включении ускоренного режима у многих людей создается иллюзия экономии собственного времени. Однако при постоянном ускоренном восприятии информации мозг привыкает работать на повышенной скорости и теряет способность справляться с обычными жизненными ситуациями. Даже простое общение с людьми или ожидание развития событий начинает вызывать дискомфорт.

«Такие банальные действия, как слушание собеседника, могут начать раздражать. Кроме того, толерантность к скуке и способность глубоко анализировать информацию становятся низкими», — поясняет врач.

Кроме того, Альберто отметил, что у людей, часто использующих ускоренный режим, могут появляться трудности с концентрацией внимания, тревожность и забывчивость. Это происходит потому, что мозг получает больше информации, чем способен усвоить, и перестает эффективно обрабатывать обычные стимулы.

Специалист советует ограничивать использование ускоренного воспроизведения и возвращаться к нормальной скорости, чтобы сохранить концентрацию, память и эмоциональный комфорт. Врач также предостерегает людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) не менять изначальную скорость аудио и видео — такая привычка может усугубить трудности с концентрацией.

