Вышел трейлер «Шерлока в России» с Максимом Матвеевым

Режиссер Нурбек Эген представил трейлер сериала «Шерлок в России» о приключениях сыщика Шерлока Холмса.

По сценарию сериала, герой книг Артура Конан Дойла ищет в России Джека Потрошителя, убивавшего женщин в Лондоне. Главного соперника Холмса, обер-полицмейстера Знаменского, сыграл режиссер Константин Богомолов. «Шерлок проходит путь от беспринципного профессионала, готового пожертвовать чувствами близких людей ради достижения цели, до человека ранимого, беззащитного, обнажающего свои самые глубинные страхи», — говорит о своем персонаже Максим Матвеев, «обещая» Шерлоку Холмсу любовную линию.

Премьера «Шерлок в России» на видеосервисе START запланирована на 22 октября.

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