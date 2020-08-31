Ефремов отказался от услуг нового адвоката

Актер Михаил Ефремов на заседании Пресненского суда по своему делу отказался от услуг нового адвоката, сообщает ТАСС.

Защитника по назначению хотела назначить ему судья Елена Абрамова. Отказ актер мотивировал тем, что к работе с ним вернулись адвокаты Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская. «В связи с тем, что у меня имеются двое адвокатов по соглашению, я хочу отказаться от еще одного защитника, которого мне назначили», — заявил Ефремов.

Артист проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

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