Чадов рассказал, зачем ему оружие

Сыгравший в новом сериале «Игра на выживание» актер Алексей Чадов рассказал, что «спит спокойно» только зная, что в доме есть оружие для защиты от диких животных и преступников. Как он объяснил в интервью «Газете.Ru», владение оружием – это традиция его семьи.

«С оружием безопаснее. Я живу с оружием, оно рядышком, и я сплю спокойно. Я живу за городом — медведи могут прийти, негодяи всякие. В нашей семье это, в принципе, заведено — у нас дед всегда с ружьем, это нормальная мужская традиция», - сказал Чадов.

В сериале Чадов исполнил роль камео, при этом он признался, что в экстремальной ситуации в реальной жизни он бы действовал иначе, чем его герой.

«Вел бы себя по-другому — взял бы автомат и пошел бы всех крошить. Поэтому в экстремальной ситуации, в первую очередь, нужно завладеть оружием», - сказал актёр.

По сюжету сериала «Игра на выживание» участники вымышленного реалити-шоу шоу попадают в опасное приключение ради выигрыша в €1 млн. В картине сыграли начинающие актеры, а также Игорь Верник, Александра Бортич и Алексей Чадов.